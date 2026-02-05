Врач-рентгенолог ЦРБ погиб в Белгородской области при ударе дрона

РФ и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157» впервые при участии США Завершился второй раунд переговоров РФ, Украины и США в Абу-Даби Открытое горение потушили на месте крушения цистерн в Тамбовской области Биткойн на торгах опускался ниже $70 тысяч впервые с ноября 2024 года European Aquatics допустила юниоров РФ до турниров с флагом и гимном