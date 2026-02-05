Врач-рентгенолог ЦРБ погиб в Белгородской области при ударе дрона

В Краснояружском округе Белгородской области в результате удара беспилотника погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ракетный удар повредил инфраструктурный объект в Белгородской области

По его словам, трагедия произошла в селе Илек-Пеньковка, где дрон атаковал движущийся автомобиль.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте... Выражаю искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям», - написал он.

Ранее Гладков рассказал, что в результате атаки дрона был ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиБелгородская областьВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры