Журова объяснила «козни» МОК в отношении отобравшихся на Олимпиаду россиян

Всем понятно, что российские фигуристы приберегли на Олимпиаду более сложные элементы, сказала в эфире НСН Светлана Журова, усомнившись, что в Италию допустят их тренеров.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор к Олимпиаде-2026, не показав свой максимум, поэтому начались «додумки», заявила в интервью НСН, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее выступавшие в нейтральном статусе Петросян и Гуменник победили в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в феврале в Италии. После этого выяснилось, что россияне должны получить еще и одобрение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Журова назвала это странным.

«Очень странно то, что их теперь еще какая-то комиссия должна переподтвердить, несмотря на то, что они отобрались. Вы же людей уже допустили! Или вам не нравится, что они могут занять первые места, встать на пьедестал? Вы думали, что они плохо выступят? Так это они еще не показали максимум своих возможностей. Это все прекрасно понимают, а особенно их соперники. Наверняка на Олимпиаду они в запасе имеют еще более сложные элементы. Поэтому сейчас начинаются какие-то додумки, что надо еще что-то согласовать дополнительно, начинают строить козни», - предположила спортсменка.

Тренер Петросян Даниил Глейхенгауз ранее сообщил, что его не допустили на олимпийскую квалификацию в Пекине. По мнению Журовой, такая история может повториться и в Италии.

«Боюсь, что наших тренеров могут не допустить в олимпийскую деревню. Очень маловероятно, что хотя бы кого-то одного допустят. Хорошо, что сейчас это все происходит, чтобы спортсмены были готовы к тому, что на Олимпиаде может быть все что угодно», - заключила собеседница НСН.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ранее заявила, что Гуменнику будет сложно соревноваться на Олимпиаде-2026 с американцем российского происхождения Ильей Малининым, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
