Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли отбор к Олимпиаде-2026, не показав свой максимум, поэтому начались «додумки», заявила в интервью НСН, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Ранее выступавшие в нейтральном статусе Петросян и Гуменник победили в квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в феврале в Италии. После этого выяснилось, что россияне должны получить еще и одобрение специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Журова назвала это странным.