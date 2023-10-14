Фигуристка Валиева получила iPhone 15 от фаната из США за 250 тысяч рублей
14 октября 202320:48
Фанат из США подарил российской фигуристке Камиле Валиевой iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщается в Telegram-канале фан-клуба спортсменки.
Отмечается, что фигуристке подарили корзину яблок, на дне которой оказалась коробка с телефоном iPhone. Средняя стоимость телефона в России - порядка 250 тысяч рублей.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru