Фигуристка Валиева получила iPhone 15 от фаната из США за 250 тысяч рублей

Отмечается, что фигуристке подарили корзину яблок, на дне которой оказалась коробка с телефоном iPhone. Средняя стоимость телефона в России - порядка 250 тысяч рублей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что перенос слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде на 9 и 10 ноября является издевательством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

