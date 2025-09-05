Дуров: Мировые войны начались с нападения стран Запада на славян
Миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, продолжая заочную дискуссию с американским бизнесменом Илоном Маском об истории отношений славянских стран с государствами Западной Европы, напомнил, с чего начались Первая и Вторая мировые войны.
По его словам, ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, а обратное случалось неоднократно. В качестве примера он привел вторжение Австрии в Сербию в 1914 году и вторжение Германии в Польшу в 1939 году.
До этого Маск написал, что «раб» (slave на английском языке) происходит от слова, обозначающего белого человека.
Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность мировой войны из-за Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
