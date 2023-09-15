Валиева по видеосвязи примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда
Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде по видеосвязи, сообщает РИА Новости.
Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне назначил слушания по её делу, говориться на сайте учреждения.
Для этого будет отведено четыре дня с 26 по 29 сентября 2023 года.
Триумвират арбитров из Великобритании, США и Франции рассмотрит прошение спортсменки вернуть ей титул чемпионки России 2022 года и не аннулировать результаты.
Ранее РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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