Валиева по видеосвязи примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне назначил слушания по её делу, говориться на сайте учреждения.

Для этого будет отведено четыре дня с 26 по 29 сентября 2023 года.

Триумвират арбитров из Великобритании, США и Франции рассмотрит прошение спортсменки вернуть ей титул чемпионки России 2022 года и не аннулировать результаты.

Ранее РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



