После ограничения звонков мошенничество в иностранных мессенджерах сократилось в разы
В России в августе текущего года количество фишинговых доменов, связанных с Telegram, сократилось почти в семь раз — с 1325 в июле до 190, в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — с 177 до 118 доменов, сообщают «Известия».
Сокращение активности связано с внутренними мерами самих мессенджеров по усилению защиты пользователей, а также действиями Роскомнадзора, который ограничил работу звонков и голосовых сообщений в зарубежных сервисах. Это заметно осложнило деятельность мошенников. При этом злоумышленники окончательно не ушли, а сменили тактику. Таким образом, говорить о долгосрочном эффекте пока рано.
После блокировки звонков в мессенджерах аферисты переключились на звонки с иностранных номеров, а также звонки на стационарные телефоны россиян.
Ранее WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
