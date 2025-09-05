После ограничения звонков мошенничество в иностранных мессенджерах сократилось в разы

В России в августе текущего года количество фишинговых доменов, связанных с Telegram, сократилось почти в семь раз — с 1325 в июле до 190, в WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — с 177 до 118 доменов, сообщают «Известия».

Количество звонков по мобильным резко увеличилось после ограничений в мессенджерах

Сокращение активности связано с внутренними мерами самих мессенджеров по усилению защиты пользователей, а также действиями Роскомнадзора, который ограничил работу звонков и голосовых сообщений в зарубежных сервисах. Это заметно осложнило деятельность мошенников. При этом злоумышленники окончательно не ушли, а сменили тактику. Таким образом, говорить о долгосрочном эффекте пока рано.

После блокировки звонков в мессенджерах аферисты переключились на звонки с иностранных номеров, а также звонки на стационарные телефоны россиян.

Ранее WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

