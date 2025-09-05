Это произошло впервые за 33 года. В страну из РФ ввезли продукцию на 455 тысяч долларов. Помимо России в июле США начали импорт яиц птицы из Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.

Ранее в Белом Доме заявили, что администрация экс-лидера США Джо Байдена перед своим уходом убила около 8 миллионов куриц по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

