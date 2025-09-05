США впервые за 33 года купили у России куриные яйца

США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили куриные яйца из России, сообщает РИА Новости.

СМИ: В США из магазинов исчезли куриные яйца

Это произошло впервые за 33 года. В страну из РФ ввезли продукцию на 455 тысяч долларов. Помимо России в июле США начали импорт яиц птицы из Саудовской Аравии — на 518 тысяч долларов.

Ранее в Белом Доме заявили, что администрация экс-лидера США Джо Байдена перед своим уходом убила около 8 миллионов куриц по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

