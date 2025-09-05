В Свердловской области три ребенка погибли при пожаре в доме

В деревне Златогорова в Свердловской области произошел пожар в частном доме, сообщает пресс-служба МЧС России.

Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину

В момент возгорания в помещении находились родители и семеро детей. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли покинуть дом, трое детей в больнице. Другие три ребенка 5, 7 и 11 лет погибли.

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее в Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

