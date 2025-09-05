СМИ: США прекратят финансирование подготовки армий стран Восточной Европы
Американские власти намерены остановить финансирование армий стран Восточной Европы, сообщает Financial Times.
Речь идет о государствах, граничащих с Россией. По данным издания, представители Минобороны США уведомили об этом европейских дипломатов еще на прошлой неделе.
Такое финансирование приводит к увеличению расходов Вашингтона на собственную оборону. Решение было согласовано с Европой и сделано с акцентом на то, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
