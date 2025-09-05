Стало известно о предотвращении включения интимных звуков на выступлении Стармера

В палате общин был спрятан мобильный телефон, который должен был включить «звуки секса» во время выступления премьер-министра. В парламенте к инциденту отнеслись серьезно, так как случившиеся является нарушением правил безопасности и вместо телефона могли подложить взрывчатое устройство.

Во время выступления Стармер приветствовал заявления партнеров по «коалиции желающих» о поставках ракет большой дальности на Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправить свои войска на Украину после окончания боевых действий готовы 26 стран-участниц «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

