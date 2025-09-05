Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции

Россия видела, что президент Украины Владимир Зеленский отверг приглашение приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.

«Это нонсенс!»: Депутат Чепа оценил возможность ареста Зеленского в Москве

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил украинского коллегу в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Ura.ru.

«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», - рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинского президента приглашали «поговорить, а не капитулировать».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры