Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции

Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил украинского коллегу в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Ura.ru.

«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», - рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинского президента приглашали «поговорить, а не капитулировать».

