Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции
Россия видела, что президент Украины Владимир Зеленский отверг приглашение приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.
Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил украинского коллегу в Россию для переговоров, если тот проявит готовность, пишет Ura.ru.
«Это было предложение Путина. И мы видели, что оно было отвергнуто Зеленским через его министра иностранных дел», - рассказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что украинского президента приглашали «поговорить, а не капитулировать».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru