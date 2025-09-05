Путин предложил запустить на Дальнем Востоке и в Арктике особый режим для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.
«С учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно... бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса», - подчеркнул президент.
Путин призвал ввести такой режим с 1 января 2027 года.
Ранее президент назвал развитие Дальнего Востока и Сибири приоритетом для России на XXI век и указал на необходимость укрепления роли региона в экономике страны и системе международных отношений, пишет Ura.ru.
