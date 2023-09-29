Тарасова: Перенос слушаний по делу Валиевой - издевательство

По ее словам, от этого не стоит ждать справедливости. «Они делают, что хотят – одно дело по несколько раз, их бы детей так судили», — заявила она.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде проходили с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне и были отложены на 9 и 10 ноября. Спортсменку из России подозревают в употреблении препарата триметазидин, который обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что Валиева примет участие в слушаниях в Спортивном арбитражном суде по видеосвязи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

