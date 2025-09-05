Байдену сделали операцию по удалению раковых клеток кожи

Экс-президенту США Джо Байдену вновь сделали операцию, удалив раковые клетки с кожи. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя политика.

«Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи», - говорится в сообщении.

Бывший президент хорошо восстанавливается после манипуляций.

Когда именно прошла операция, не уточняется, однако в августе были опубликованы фотографии политика со швом на голове.

В 2023 году Джо Байден перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. В мае 2025-го стало известно, что у экс-президента диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости, пишет Ura.ru.

