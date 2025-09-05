Над регионами России уничтожили 92 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 92 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
Военные сбили 15 дронов в Брянской области,13 – в Ростовской, 12 – в Тульской, 11 – в Калужской. Также восемь БПЛА уничтожили над Крымом, девять - над Рязанской областью, семь – над Воронежской, по пять – над Курской и Орловской областями, по два – над Липецкой и Белгородской. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали в Смоленской области, над водами Черного и Азовского морей.
Ранее глава Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что в регионе сбили 12 дронов ВСУ, обошлось без пострадавших и разрушений, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru