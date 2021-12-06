«Феноменальный сезон»: Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса
Триумф в Испании продолжил серию больших побед российских теннисистов в 2021 году.
5 декабря российские теннисисты в третий раз стали обладателями Кубка Дэвиса. На этот раз победу нашей стране в крупнейшем международном командном соревновании по мужскому теннису принес Даниил Медведев. Спортсмен является второй ракеткой в мире.
В этом году соревнование проходило в столице Испании – Мадриде. Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 2:0.
Сам игрок назвал соревнование «великолепными двумя неделями», отметив, что они «были лучшими в его жизни».
Кубок Дэвиса – это ежегодное мировое главное первенство по большому теннису среди мужчин. Его начали проводить в 1900 году. А с 1979 года турнир реализуется под руководством Международной федерации тенниса (ITF). Команды из разных стран играют на выбывание.
Последний раз Россия выигрывала этот турнир 15 лет назад. В 2006 году победу нашей стране принес Дмитрий Турсунов. В финале он обыграл представителя Аргентины. Соревнования проходили в Москве.
Первую победу на турнире России принес 20-летний Михаил Южный, который в 2002 году в финале обыграл французского теннисиста Поля-Анри Матьё.
Сейчас по количеству завоеванных кубков Россия находится на седьмом месте. С нашей страной его также разделяют Чехия и Германия.
Отечественные игроки несколько раз попадали в финал турнира Кубка Дэвиса. В 1994 году, когда соревнование проходило в Москве, в 1995 – тоже в Москве, и в 2007 – в Портленде. Но на тех играх им не удавалось одержать победу.
Аналитики называют текущий сезон «феноменальным» для российских теннисистов. В 2021 году они выиграли оба командных турнира ITF и такой же турнир ATP. К тому же, наши игроки провели лучшую в истории России Олимпиаду и выиграли первый мужской «Шлем» со времен Марата Сафина.
Ранее в этом году россиянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг – неофициальный женский чемпионат мира по большому теннису. За неделю они обыграли теннисисток из Канады, Франции и США. В финале россиянки победили Швейцарию. Дебютантка сборной России Людмила Самсонова не проиграла ни одного матча, как в одиночной борьбе, так и в парной - с Вероникой Кудерметовой.
Кубок БДК стал пятым большим титулом, который в этом году выиграли российские теннисисты. Победу в нескольких важных финалах и в турнирах условного среднего уровня также одержали Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.
На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Россия выиграла три медали по большому теннису. Серебро в одиночной борьбе завоевал Карен Хачанов. Золото в парных состязаниях выиграли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, а также Елена Веснина и Аслан Карацев.
В этом году Даниил Медведев также победил лидера мирового тенниса серба Новака Джоковича в финале US Open. Он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, который выиграл турнир «Большой шлем» в одиночном разряде.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что успех Даниила Медведева и токийская Олимпиада показали, что в России появилась новая плеяда «мужчин-теннисистов» высочайшего уровня.
«Если раньше был разговор только про женщин, то у ребят были отдельные яркие матчи и события, например Кубок Дэвиса. А сейчас у нас плеяда ребят, и Олимпиада это продемонстрировала. Финал микста на Олимпиаде, где все пары были наши, говорит о высочайшем уровне и развитии нашего тенниса – и мужского, и женского. А Даниил еще раз подтвердил это и дал нам болельщицкую эмоцию, восстановив статус-кво», - заявила она.
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в беседе с журналистами телеканала «РЕН ТВ» заявил, что «искренне рад» за российских теннисистов. Он отметил, что россияне имеют более высокий класс, чем их соперники на первенстве. Кафельников заявил, что наши теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев – «сильнее всех», подчеркнув, что ему показалось, что им не было сложно во время игры.
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