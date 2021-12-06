«Феноменальный сезон»: Россия впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

5 декабря российские теннисисты в третий раз стали обладателями Кубка Дэвиса. На этот раз победу нашей стране в крупнейшем международном командном соревновании по мужскому теннису принес Даниил Медведев. Спортсмен является второй ракеткой в мире.

В этом году соревнование проходило в столице Испании – Мадриде. Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 2:0.

Сам игрок назвал соревнование «великолепными двумя неделями», отметив, что они «были лучшими в его жизни».

Кубок Дэвиса – это ежегодное мировое главное первенство по большому теннису среди мужчин. Его начали проводить в 1900 году. А с 1979 года турнир реализуется под руководством Международной федерации тенниса (ITF). Команды из разных стран играют на выбывание.