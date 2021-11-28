Российские лыжники заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Финляндии

Российские лыжники заняли призовые места по итогам гонки преследования на первом этапе Кубка мира в финском городе Рука. Об этом сообщается на официальной странице федерации лыжных гонок России в сети «ВКонтакте».

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Первое место в гонке на 15 км свободным стилем завоевал Александр Большунов (35.23,7 сек.) Сергей Устюгов оказался на втором месте (+1,5 сек), на третьем - Артем Мальцев. (+0,7).

Ранее мужская сборная Норвегии отказалась выступать в соревнованиях из-за морозов.

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Фото: fis-ski.com
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