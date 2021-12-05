Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла эстафету на этапе КМ
5 декабря 202116:00
Российские лыжницы из сборной страны впервые с 2004 года выиграли эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Победу одержали спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Предыдущая победа наших лыжниц была завоевана в 2004 году на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в Италии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru