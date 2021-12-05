Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет выиграла эстафету на этапе КМ

Российские лыжницы из сборной страны впервые с 2004 года выиграли эстафету на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Россиянин Тереньтев выиграл золото в спринте на этапе Кубка Мира

Победу одержали спортсменки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Предыдущая победа наших лыжниц была завоевана в 2004 году на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в Италии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: fis-ski.com
ТЕГИ:Сборная РоссииСпортЛыжиЛыжные Гонки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры