Журова назвала победу Медведева на US Open «реваншем» за Олимпиаду

Победа российского теннисиста Даниила Медведева на турнире «Большого шлема» US Open стала для болельщиков «компенсацией» за его неудачу на Олимпиаде в Токио, сказала в интервью НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Медведев накануне выиграл в финале US Open у лидера мирового тенниса Новака Джоковича из Сербии. Он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, победившим на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.