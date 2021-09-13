Журова назвала победу Медведева на US Open «реваншем» за Олимпиаду
Успех Даниила Медведева и токийская Олимпиада показали, что в России появилась новая плеяда «мужчин-теннисистов» высочайшего уровня, сказала НСН Светлана Журова.
Победа российского теннисиста Даниила Медведева на турнире «Большого шлема» US Open стала для болельщиков «компенсацией» за его неудачу на Олимпиаде в Токио, сказала в интервью НСН олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Медведев накануне выиграл в финале US Open у лидера мирового тенниса Новака Джоковича из Сербии. Он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, победившим на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.
«Это определенный реванш за Олимпиаду. Мне кажется, что там был психологический сбой – Даниила завел журналист, спровоцировавший его на комментарии. Был неприятный момент, и были опасения, что это специально сделано, потому что никому подобное не говорили, а сказали именно ему перед ответственным матчем. Так что это отличный реванш за Олимпиаду, хотя понятно, что она раз в четыре года, а US Open можно выиграть еще. Не такая большая компенсация, но все-таки. Для болельщиков – точно, потому что все надеялись, что он может прервать этот долгий период после Кафельникова. В целом это высокий результат, который показывает развитие мужского тенниса в стране, а то все считали, что только девушки у нас могут», - сказала Журова.
По ее мнению, успех Медведева и «чисто российский» финал микста Олимпиады-2020 в Токио говорят о больших успехах и женского, и мужского тенниса в России.
«Если раньше был разговор только про женщин, потому что девчонки все на слуху, то у ребят были отдельные яркие матчи и события, например Кубок Дэвиса. А сейчас у нас плеяда ребят, и Олимпиада это продемонстрировала, очень интересный микст у нас получился. Финал микста на Олимпиаде, где все пары были наши, говорит о высочайшем уровне и развитии нашего тенниса – и мужского, и женского. А Даниил еще раз подтвердил это и дал нам болельщицкую эмоцию, восстановив статус-кво», - считает олимпийская чемпионка.
При этом Журова объяснила, что такие громкие победы очень важны для детей.
«Меня спрашивают, а зачем развивать спорт высших достижений? А это как раз и нужно для того, чтобы такие победы были. Тогда мы можем говорить о детском спорте, потому что на такие победы смотрят дети и их родители. Они приводят детей в теннис, понимая, что есть перспектива», - заключила собеседница НСН.
Даниил Медведев накануне выиграл первый в своей карьере турнир «Большого шлема». Победив в финале Открытого чемпионата США (US Open) Новака Джоковича, он не дал сербу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного года выиграть все четыре турнира «Большого шлема».
Ранее турниры «Большого шлема» выигрывали в одиночном разряде только два российских теннисиста - Евгений Кафельников (в 1996 и 1999 годах) и Марат Сафин (2000 и 2005).
На Олимпиаде-2020 в Токио Медведев неожиданно проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Накануне игры у него возник конфликт с журналистом, обвинившим в лице Медведева российских спортсменов в том, что они «носят на себе клеймо обманщиков».
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