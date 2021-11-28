Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при, установив мировой рекорд

За произвольную программу спортсменка заработала 185,29 балла, установив новый мировой рекорд. Накануне она выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В сумме фигуристка получила 272, 71 балла, что является лучшим результатом в мире.

На втором и третьем месте также оказались россиянки: Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль (229,23), а Майя Хромых взяла «бронзу» (219,69).

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Гренобле (Франция).

