Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при, установив мировой рекорд

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в рамках шестого этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Сочи, сообщает «Интерфакс».

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За произвольную программу спортсменка заработала 185,29 балла, установив новый мировой рекорд. Накануне она выиграла короткую программу с мировым рекордом 87,42 балла. В сумме фигуристка получила 272, 71 балла, что является лучшим результатом в мире.

На втором и третьем месте также оказались россиянки: Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль (229,23), а Майя Хромых взяла «бронзу» (219,69).

Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Гренобле (Франция).

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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