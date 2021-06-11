«Господи, спаси!» Бывший арбитр ФИФА сравнил Черчесова с Иисусом
Сергей Хусаинов заявил, что у него осталась последняя надежда на тренера сборной.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН рассказал, кого ему напоминает главный тренер сборной России по футболу, экс-голкипер Станислав Черчесов.
«Вратарь - это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает – руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Станислава Саламовича, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч» - заявил Хусаинов.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал совет Черчесову, который поможет выиграть у Бельгии.
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