«Господи, спаси!» Бывший арбитр ФИФА сравнил Черчесова с Иисусом

«Вратарь - это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает – руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Станислава Саламовича, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч» - заявил Хусаинов.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» дал совет Черчесову, который поможет выиграть у Бельгии.

