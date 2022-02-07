«Это глупость!» В Госдуме оценили предложение убрать из Олимпиады фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковала идею канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать из Олимпиады виды спорта, в которых доминирует какая-то из стран.

Дженкинс ранее написала в Twitter, что следует отказаться от фигурного катания из-за России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от конькобежного спорта из-за Нидерландов, от бобслея из-за Германии, а от лыжных гонок из-за Норвегии. При этом журналистка не уточнила, шутка это или серьезное предложение, но уже ограничила доступ к своей странице.