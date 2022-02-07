«Это глупость!» В Госдуме оценили предложение убрать из Олимпиады фигурное катание
Ирина Роднина объяснила НСН, что стоит за успехами России в фигурном катании, а Татьяна Волосожар посоветовала соперникам «смириться или лучше тренироваться».
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковала идею канадской журналистки телеканала CBC Sports Сары Дженкинс убрать из Олимпиады виды спорта, в которых доминирует какая-то из стран.
Дженкинс ранее написала в Twitter, что следует отказаться от фигурного катания из-за России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от конькобежного спорта из-за Нидерландов, от бобслея из-за Германии, а от лыжных гонок из-за Норвегии. При этом журналистка не уточнила, шутка это или серьезное предложение, но уже ограничила доступ к своей странице.
«Это глупость. Я ей советую, прежде, чем что-то говорить про Олимпиаду, взять и почитать историю олимпийского движения», - сказала Роднина.
Она назвала секретом успеха российских фигуристов талант и трудолюбие, указав, что отсутствие конкурентов у России в этом виде спорта – не наша проблема.
«Это их проблемы, а не наши. У нас тоже были успехи, неуспехи, сегодняшний результат – это огромная работа федерации, тренеров и спортсменов всех регионов нашей страны. Только за последние 15 лет у нас построено более 400 катков», - добавила прославленная фигуристка.
Со своей стороны, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар призналась «Радиоточке НСН», что даже не хочет комментировать предложения Сары Дженкинс.
«Мы огромная страна и показываем блестящие результаты. Соперникам надо либо с этим смириться, либо усерднее тренироваться», - посоветовала Волосожар.
7 февраля сборная России по фигурному катанию, в состав которой вошли Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева, взяла золото зимней Олимпиады в Пекине в командном турнире.
Фигурист и тренер Илья Авербух в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал этот успех ожидаемым, поскольку наша команда была главным фаворитом.
Со своей стороны, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала НСН, что это «феноменальная победа».
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