Фигурное катание предложили убрать из программы ОИ из-за доминирования России

Журналистка канадского телеканала CBC Сара Дженкинс в своём Twitter призвала исключить из программы Олимпийских игр те виды спорта, в которых доминируют спортсмены какой-то одной страны.

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По её мнению, конькобежный спорт следует убрать из-за Нидерландов, а бобслей - из-за доминирования спортсменов из Германии.

«Фигурное катание следует убрать из-за России. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить», — написала журналистка.

Ранее сборная России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПекинОлимпийские ИгрыФигурное Катание
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