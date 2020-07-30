Эксперт пояснил, почему Дзюба не перешел в европейские клубы
Ему и так хорошо в "Зените" и возраст уже не тот.
Футболист Артем Дзюба не уехал в Европу потому, что в его возрасте лучшие европейские клубы таких футболистов не берут, если только они не мировые звезды, рассказал НСН заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили,
В четверг стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Дзюбой.
Дзюба, конечно, звезда, но российского уровня, сказал эксперт.
«В обычных европейских клубах он может попасть, но у него, как я понимаю, и так отличный контракт с »Зенитом». Зачем ему бросать все и ехать в европейский клуб средней руки, получая копейки?» - считает Кавазашвили.
Ему надо спокойно работать в «Зените». Для российского футбола он единственный форвард такого класса, добавил он.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли итальянский футбольный клуб «Милан» и турецкий клуб «Фенербахче».
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