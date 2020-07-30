Эксперт пояснил, почему Дзюба не перешел в европейские клубы

В четверг стало известно, что «Зенит» продлил контракт с Дзюбой.

Дзюба, конечно, звезда, но российского уровня, сказал эксперт.

«В обычных европейских клубах он может попасть, но у него, как я понимаю, и так отличный контракт с »Зенитом». Зачем ему бросать все и ехать в европейский клуб средней руки, получая копейки?» - считает Кавазашвили.

Ему надо спокойно работать в «Зените». Для российского футбола он единственный форвард такого класса, добавил он.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляли итальянский футбольный клуб «Милан» и турецкий клуб «Фенербахче».

