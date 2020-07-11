Дзюбу мечтает заполучить Турция
«Фенербахче» (Турция, Стамбул) намерен заключить трансферное соглашение о покупке 31-летнего форварда российского футбольного клуба «Зенит», сообщает турецкая газета Hürriyet.
«Фенербахче» оценивает российского футболиста как опытного и габаритного нападающего. Трансферная стоимость Дзюбы, по оценке портала Transfermarkt, в 13 миллионов евро.
31-летний Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года, ранее он выступал за «Спартак». На счету форварда 24 гола в 42 матчах в составе сборной России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
721 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
11 205+188 / сут.
Выздоровели
497 тыс.+8 378 / сут.
- В ЛНР взорвалась машина с украинскими военными
- Дзюбу мечтает заполучить Турция
- В ЛДПР и краевой администрации отрицают причастность к несанкционированным акциям в Хабаровске
- Авиакомпания «Россия» проверяет информацию о «дожде» в самолете
- Пресс-секретарь Зеленского ответила на слухи о беременности от президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru