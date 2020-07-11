Дзюбу мечтает заполучить Турция

«Фенербахче» (Турция, Стамбул) намерен заключить трансферное соглашение о покупке 31-летнего форварда российского футбольного клуба «Зенит», сообщает турецкая газета Hürriyet.

СМИ сообщили об интересе «Милана» к Артему Дзюбе

«Фенербахче» оценивает российского футболиста как опытного и габаритного нападающего. Трансферная стоимость Дзюбы, по оценке портала Transfermarkt, в 13 миллионов евро.

31-летний Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года, ранее он выступал за «Спартак». На счету форварда 24 гола в 42 матчах в составе сборной России.

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ТЕГИ:ЗенитТурцияАртем Дзюба
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