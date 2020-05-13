СМИ сообщили об интересе «Милана» к Артему Дзюбе
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артема Дзюбы. Такой информацией поделился портал PlanetaMilan. Источник отмечает, что
Дзюбу рассматривают в качестве замены Златану Ибрагимовичу, который может покинуть «Милан по окончании сезона, подчеркивают Известия.
Напомним, контракт Артема Дзюбы с «Зенитом» истекает 30 июня. В нынешнем сезоне футболист провел 28 матчей за питерский клуб в различных турнирах, забил 15 мячей и сделал 12 голевых передач.
К слову, в конце апреля стало известно, что россиянин попал в рейтинг десяти лучших игроков Европы с истекающими контрактами. В этом списке Артем Дзюба расположился на седьмой позиции.
Ранее НСН писала, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы во время отборочного матча к Евро-2020 против Сан-Марино. Он сообщил, что футболист «задание на игру выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить», пишут Дни.ру.
Тренер сборной России отметил, что все произошедшее останется на совести болельщиков, пишет РИА ФАН.
Ранее стaло известно, что во время мaтчa зaключительного турa группового этaпa квaлификaции Евро-2020 группa российских болельщиков скaндировaлa нецензурные оскорбления в aдрес кaпитaнa нaционaльной комaнды, отмечaет «Свободная пресса».
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