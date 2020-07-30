«Зенит» продлил контракт с Дзюбой
Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за питерский клуб. Об этом заявили в пресс-службе ФК. Известно, что новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».
В прошлом сезоне Артём Дзюба с 17 забитыми голами разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира, напоминает RT.
К слову, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба», — заявил наставник россиян «Матч ТВ». Дзюба принял капитанскую повязку сборной после ухода из национальной команды вратаря Игоря Акинфеева.
Ранее Российский футбольный союз анонсировал проведении двух контрольных товарищеских игр сборной с командами Швеции и Молдавии. Матчи запланированы на 8 октября и 12 ноября соответственно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- «Зенит» продлил контракт с Дзюбой
- В Белоруссии заявили о новых группах «для провокаций» из России
- В России выявлены 5,5 тысячи новых случаев COVID-19
- СМИ: Украинского рэпера Энди Картрайта расчленила жена
- Биржевой курс евро превысил 86 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru