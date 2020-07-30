«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за питерский клуб. Об этом заявили в пресс-службе ФК. Известно, что новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».

В прошлом сезоне Артём Дзюба с 17 забитыми голами разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира, напоминает RT.

Дзюбу мечтает заполучить Турция

К слову, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба», — заявил наставник россиян «Матч ТВ». Дзюба принял капитанскую повязку сборной после ухода из национальной команды вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее Российский футбольный союз анонсировал проведении двух контрольных товарищеских игр сборной с командами Швеции и Молдавии. Матчи запланированы на 8 октября и 12 ноября соответственно.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФутболАртем ДзюбаФК "Зенит"
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