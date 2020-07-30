«Зенит» продлил контракт с Дзюбой

Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за питерский клуб. Об этом заявили в пресс-службе ФК. Известно, что новое соглашение с 31-летним нападающим подписано по схеме «2 + 1».

В прошлом сезоне Артём Дзюба с 17 забитыми голами разделил с Сердаром Азмуном первое место в гонке бомбардиров РПЛ, а с 13 результативными передачами стал лучшим ассистентом турнира, напоминает RT.