Экс-игрок сборной России: Казань заслужила Суперкубок УЕФА
Сергей Кирьяков прокомментировал в эфире НСН решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций.
Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций впервые пройдет в России. Матч состоится в 2023 году в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Место выбрали сегодня на исполкоме УЕФА в Амстердаме. В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.
Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков отметил в эфире НСН значимость этого выбора УЕФА как для Казани, так и для отечественного футбола в целом.
«Во-первых, это достаточно приличный титул. Конечно, он уступает Лиге Чемпионов или Европе, но, в любом случае, он вводит его обладателя в историю футбола, и завоевать его почётно для любого клуба. Поэтому спортивная составляющая его очень высокая. Последнее время есть тенденция, что Суперкубок проводится там, где нет футбольных команд высокого уровня. Однако к Казани это не относится. Я бы не сказал, что там нет команд высокого уровня.
Не исключаю, что через 3 года мы можем увидеть и российский клуб в матче за Суперкубок
В первую очередь, конечно, речь идёт о «Рубине», в своё время он играл и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, поэтому здесь с этим всё в порядке. Команда имеет приличный статус в Европе. Причём, я не исключаю, что через три года мы можем увидеть и российский клуб в матче за Суперкубок, ведь у «Зенита» это в своё время получилось», - отметил собеседник НСН.
Суперкубок открывает европейский сезон, обычно матч проводится в августе. Действующий обладатель Суперкубка УЕФА — английский «Ливерпуль». 14 августа 2019 года он выиграла у «Челси» в серии пенальти, после того как основное и дополнительное время закончилось вничью 2:2.
Санкт-Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок УЕФА в 2008 году. В матче 29 августа на стадионе «Луи II» в Монако российский обладатель Кубка УЕФА того года одолел победителя Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед». Это единственный Суперкубок УЕФА, завоёванный российским футбольным клубом.
Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Арена принимала футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
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