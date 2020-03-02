Экс-игрок сборной России: Казань заслужила Суперкубок УЕФА

Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций впервые пройдет в России. Матч состоится в 2023 году в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Место выбрали сегодня на исполкоме УЕФА в Амстердаме. В матче за Суперкубок встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков отметил в эфире НСН значимость этого выбора УЕФА как для Казани, так и для отечественного футбола в целом.

«Во-первых, это достаточно приличный титул. Конечно, он уступает Лиге Чемпионов или Европе, но, в любом случае, он вводит его обладателя в историю футбола, и завоевать его почётно для любого клуба. Поэтому спортивная составляющая его очень высокая. Последнее время есть тенденция, что Суперкубок проводится там, где нет футбольных команд высокого уровня. Однако к Казани это не относится. Я бы не сказал, что там нет команд высокого уровня.