Экс-тренер сборной России по футболу: «Рубин» для Слуцкого – новый вызов!
Михаил Гершкович в беседе с НСН пожелал новому наставнику казанского клуба удачи в работе с «Рубином», который в последнее время не блещет.
Леонид Слуцкий занял пост главного тренера «Рубина». Как сообщается на официальном сайте клуба, бывший наставник сборной России по футболу заключил контракт с казанским ФК на пять лет. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.
В свою очередь, экс-наставник сборной России по футболу Михаил Гершкович в беседе с НСН заявил, что Леонид Слуцкий может оценивать свою работу на посту главного тренера «Рубина», как новый вызов.
«Ему предложили возглавить клуб, который сегодня не блещет. Он согласился. И это – новый вызов. Самое главное, чтобы условия в Казани не были такими, как в периоды, когда не было возможности целенаправленно и вовремя финансировать команду. Тренер, который оказывается в такой ситуации, конечно, теряет много в своём потенциале. Хочется пожелать ему удачи. Чтобы все сопутствующие атрибуты работы футбольного клуба были на высоком уровне. И тогда, я уверен, будет хороший результат», - подчеркнул собеседник НСН.
К слову, Михаил Гершкович назвал Леонида Слуцкого одним из ведущих тренеров в России, который успел приобрести и опыт работы в Европе.
«Ему возраст позволяет занимать позицию тренера длительный период времени. И, не исключаю, что в Европу он ещё вернётся. Но для тренера очень важно, чтобы всё время была практика. Когда её нет – это не совсем хорошо», - заключил экс-наставник сборной России по футболу.
Леонид Слуцкий в разное время был главным тренером клубов «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, а также возглавлял сборную России. За границей он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Кстати, пост главного тренера этой команды он решил покинуть в ноябре – после пяти поражений команды подряд в чемпионате страны.
Что касается «Рубина», то после 19 туров футбольный клуб с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. 16 декабря ФК уволил Романа Шаронова с поста главного тренера. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон. Он тренировал «Рубин» с лета 2019 года, после того как в отставку был отправлен Курбан Бердыев.
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