Экс-тренер сборной России по футболу: «Рубин» для Слуцкого – новый вызов!

Леонид Слуцкий занял пост главного тренера «Рубина». Как сообщается на официальном сайте клуба, бывший наставник сборной России по футболу заключил контракт с казанским ФК на пять лет. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

В свою очередь, экс-наставник сборной России по футболу Михаил Гершкович в беседе с НСН заявил, что Леонид Слуцкий может оценивать свою работу на посту главного тренера «Рубина», как новый вызов.

«Ему предложили возглавить клуб, который сегодня не блещет. Он согласился. И это – новый вызов. Самое главное, чтобы условия в Казани не были такими, как в периоды, когда не было возможности целенаправленно и вовремя финансировать команду. Тренер, который оказывается в такой ситуации, конечно, теряет много в своём потенциале. Хочется пожелать ему удачи. Чтобы все сопутствующие атрибуты работы футбольного клуба были на высоком уровне. И тогда, я уверен, будет хороший результат», - подчеркнул собеседник НСН.

К слову, Михаил Гершкович назвал Леонида Слуцкого одним из ведущих тренеров в России, который успел приобрести и опыт работы в Европе.

«Ему возраст позволяет занимать позицию тренера длительный период времени. И, не исключаю, что в Европу он ещё вернётся. Но для тренера очень важно, чтобы всё время была практика. Когда её нет – это не совсем хорошо», - заключил экс-наставник сборной России по футболу.