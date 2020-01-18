Ветеран футбола рассказал о борьбе с договорными матчами в России

«Этот человек берется на ставке в РФС и ему поручается взаимодействовать с теми советами, комитетами, комиссиями, которые существуют на общественных началах в РФС, по борьбе с договорными матчами. В понедельник как раз состоится заседание комиссии по этике для предварительного разбора вопроса об участии профессиональных футболистов в различных тотализаторах и так далее. Раньше офицером у нас был полковник ФСБ или МВД, он был членом нашего совета. Но то, что Булыкина назначили офицером, говорит о том, что он парень, знающий футбол, понимающий, в каких командах премьер-лиги, первой лиги, второй лиги возможны проявления договорных матчей. Я лично давно знаю всю эту систему, знаю, что творилось в советском и что продолжается в российском футболе. Я смотрю, сейчас взялись за это дело, и это здорово», - добавил он.

На профессиональном уровне Булыкин, которому в ноябре исполнилось 40 лет, играл за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». За сборную России он провел 15 матчей, забил семь голов. В 2016 году Булыкин объявил о завершении карьеры игрока.

