Российский футболист предложил методику определения лучшего клуба мира
Экс-игрок сборной России составил для НСН свой рейтинг лучших футбольных команд мира, не поняв, по каким критериям составлялся рейтинг Эло.
Портал Сlubelo составил список наиболее успешных клубов по статистическим расчетам. Рейтинг составили по системе Эло. Его автор - профессор физики венгерского происхождения Арпад Эло. Он создал принцип расчета относительной силы игроков. В итоге первое место в рейтинге заняла «Барселона» образца 2012 года. Далее следуют «Бавария» (2014 года), «Реал» (2014).
Экс-игрок сборной России по футболу, ныне тренер Сергей Кирьяков, обсуждая с НСН составленный топ клубов, отметил, что главный показатель успешности команд в футболе – это сама игра.
«Цифры – это для бумаги, как говорится. По каким критериям этот рейтинг составлялся, пока не очень понятно. В футболе главный критерий – это игра, набранные очки, положение команды в турнирной таблице. Думаю, что рейтинг результата вряд ли может что-то перебить», - считает Кирьяков.
НСН попросила Сергея Вячеславовича составить свой рейтинг лучших футбольных команд мира, и пояснить, почему был сделан именно такой выбор.
«В каждом временном отрезке были свои команды, которые удивляли, радовали. В каждой стране есть по 3-4 команды, которые по совокупности их выступлений на протяжении многих лет. Но даже на этом фоне «Реал» и «Барселона», конечно, выделяется. К этому рейтингу можно «Баварию» отнести. Сейчас, как мне кажется, время английского футбола, время «Манчестера», «Ливерпуля». Они задают футбольную моду», - назвал свой топ футбольный специалист.
В десятку самых сильных футбольных команд по рейтингу Эло также попали «Ливерпуль» 2020 года, «Реал» 1961 года, «Милан» 1993 года, «Манчестер Сити» 2019 года, венгерский «МТК» 1955 года, «Челси» и «МЮ» 2008 года.
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