Российский футболист предложил методику определения лучшего клуба мира

Портал Сlubelo составил список наиболее успешных клубов по статистическим расчетам. Рейтинг составили по системе Эло. Его автор - профессор физики венгерского происхождения Арпад Эло. Он создал принцип расчета относительной силы игроков. В итоге первое место в рейтинге заняла «Барселона» образца 2012 года. Далее следуют «Бавария» (2014 года), «Реал» (2014).

Экс-игрок сборной России по футболу, ныне тренер Сергей Кирьяков, обсуждая с НСН составленный топ клубов, отметил, что главный показатель успешности команд в футболе – это сама игра.

«Цифры – это для бумаги, как говорится. По каким критериям этот рейтинг составлялся, пока не очень понятно. В футболе главный критерий – это игра, набранные очки, положение команды в турнирной таблице. Думаю, что рейтинг результата вряд ли может что-то перебить», - считает Кирьяков.