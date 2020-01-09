«Иностранец не потянет». Экс-рефери ФИФА о новом главном судье РФС

«Назначение, естественно, можно было предсказать, поскольку, я считаю, что в судейском корпусе глубочайший кризис, и просто так назначить кого-то из отечественных ребят для нынешнего руководства футбольного союза будет неправильно. Человек один, а ситуация очень серьезная. Ему одному не потянуть это. Надо отобрать ребят. Если он хороший арбитр, то не факт, что он хороший менеджер. Был в Украине Пьерлуиджи Коллина, за длительное время ни одного арбитра не подготовил. У нас Роберто Розетти – то же самое. Не надо надеяться, что они сейчас быстренько все сделают. К сожалению, это очень сложно. Выход только один – надо искать таланты, заниматься подготовкой, это каждодневный кропотливый труд, нужны наставники, квалифицированные, неангажированные, независимые, нейтральные. Нужно искать среди своих. Или приглашать иностранцев, но это другая зарплата, да и еще нужно будет вписываться в их график национальных чемпионатов», - добавил он.

Кашшаи стал арбитром категории ФИФА в 2003 году. В 2011 году он получил назначение на финал Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед», став самым молодым рефери, который когда-либо судил решающую встречу турнира. Также венгерский арбитр обслуживал финал Олимпиады-2008 в Пекине, матчи чемпионата мира-2010, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Кроме того, Кашшаи стал первым судьей, назначившим пенальти после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в декабре 2016 года на клубном чемпионате мира.

