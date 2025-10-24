Трансферные ограничения не ударят по футбольному клубу «Спартак», так как санкции не были наложены непосредственно против него, рассказала глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в разговоре с НСН.



Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Иностранные финансовые учреждения, которые хоть как-то участвуют в сделках, рискуют попасть под американские ограничения (вторичные санкции). Косвенно ограничения касаются всех организаций, находящихся в собственности «Лукойла» или «Роснефти». В их число входит и московский футбольный клуб «Спартак». Анцелиович усомнилась, что для команды наступят проблемы.

