Смогут обойти: Как санкции США ударят по «Спартаку»
Санкции против «Лукойла» не ухудшат ситуацию для футбольного клуба «Спартак», заявила НСН Анна Анцелиович.
Трансферные ограничения не ударят по футбольному клубу «Спартак», так как санкции не были наложены непосредственно против него, рассказала глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в разговоре с НСН.
Минфин США ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Иностранные финансовые учреждения, которые хоть как-то участвуют в сделках, рискуют попасть под американские ограничения (вторичные санкции). Косвенно ограничения касаются всех организаций, находящихся в собственности «Лукойла» или «Роснефти». В их число входит и московский футбольный клуб «Спартак». Анцелиович усомнилась, что для команды наступят проблемы.
«Я не думаю, что ситуация с покупкой иностранных игроков сильно ухудшится. Мы и так отключены от системы SWIFT и переводов. Поэтому проблемы уже есть. Но американские санкции — это только американские санкции. Есть опасность вторичных санкций для европейцев, но это очень опосредованно. Я думаю, что этот вопрос в “Спартаке” уже давно прорабатывали, и сейчас найдут какой-то обходной путь. К тому же, ограничения были наложены на “Лукойл”, а не на “Спартак”. Поэтому многие подходят к вопросу сотрудничества абсолютно формально. У нас даже был случай, когда несмотря на санкции был проведен платеж через английского регулятора. Он изучил вопрос и пришел к выводу, что это не станет нарушением ограничений. Будет тяжело, но работать с этим все равно можно», — указала она.
Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал НСН, какое будущее ждет «Спартак» с новым руководством.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москвичам пообещали теплое предзимье
- СМИ: Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в Вашингтоне
- Смогут обойти: Как санкции США ударят по «Спартаку»
- Песков объяснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» на «Томагавки»
- Центробанк заявил о напряженности на рынке труда
- Депутат Разворотнева объяснила «чудовищный» дефицит кадров в ЖКХ
- Песков: Россия ответит на новые санкции Запада
- Запрет ЕС на ввоз игрушек в Россию назвали бесполезным
- Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%
- Нужна поддержка: Порядка 90% женщин жалеют о сделанном аборте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru