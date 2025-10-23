США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.
«Кроме того, (Минфин США) вносит в санкционный список ряд дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла", базирующихся в России», — говорится в заявлении ведомства.
Меры касаются 34 компаний, которые на 50% и более находятся под контролем «Роснефти» и «Лукойла», даже если они не включены напрямую в черный список.
Минфин США до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями, если они имеют отношение к сворачиванию деятельности в связи с санкциями.
По данным американского ведомства, ограничения связаны с «отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу» по урегулированию на Украине.
Между тем Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Ay Yola рассказала о вызовах на бис после выступления в Турции
- В Воронежской области из-за БПЛА повреждены восемь домов
- СМИ: В Братиславе загорелся НПЗ, перерабатывающий российскую нефть
- Средства ПВО сбили за ночь 139 украинских БПЛА
- На Кубе опровергли обвинения в участии страны в конфликте на Украине
- США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
- Володин заявил, что Силуанов отказался от Нобелевских премий
- Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Венгрии
- При взрыве на предприятии в Копейске погибли девять человек
- Депутат Колесник: Ядерная тренировка России показала Западу, кто сильнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru