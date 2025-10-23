США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов.

«Кроме того, (Минфин США) вносит в санкционный список ряд дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла", базирующихся в России», — говорится в заявлении ведомства.

Меры касаются 34 компаний, которые на 50% и более находятся под контролем «Роснефти» и «Лукойла», даже если они не включены напрямую в черный список.

Минфин США до 21 ноября разрешил проведение операций с российскими компаниями, если они имеют отношение к сворачиванию деятельности в связи с санкциями.

По данным американского ведомства, ограничения связаны с «отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу» по урегулированию на Украине.

Между тем Евросоюз одобрил 19-й пакет антироссийских санкций, пишет 360.ru.

