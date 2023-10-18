«Дельфин попутал берега!»: В «Спартаке» разразился скандал из-за Соболева
«Мясной Карп» утверждает, что Соболев плюет на порядки Абаскаля, Губерниев считает, что спартаковцы хотят «съесть» испанца, а болельщики обнаружили в клубе ОПГ.
Вслед за сборной России по футболу, пережившей недавно «кенийское фиаско», скандальную эстафету подхватил «Спартак», оказавшийся в среду на устах болельщиков.
СМИ сообщили о конфликте тренера красно-белых, испанца Гильермо Абаскаля с нападающим Александром Соболевым по прозвищу «Дельфин». Эксперты считают, что Соболев и его свита «сливает» тренера, а в ЦСКА уже шутят над причиной конфликта, которой оказался… завтрак.
МЯСНОЙ КАРП И ИГНОР ЗАВТРАКОВ
Сенсационная ничья России с Кенией (2:2) недолго занимала умы болельщиков и экспертов, поливавших грязью команду Валерия Карпина. Не прошло и двух дней, как пришли интересные новости из «Спартака».
Журналист Иван Карпов сообщил, что Абасакль отстранил Соболева от тренировок за неоднократное нарушение дисциплинарных правил. При этом футболист не пил и не курил, а посмел трижды пропустить командный завтрак.
«Мясной Карп докладывает из Тушино: после разгрома от Крыльев, когда Соболев получил необязательную ЖК и заработал дисквал на дерби с ЦСКА, Абаскаль наказал Дельфина. Испанец отстранил Александра от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Однако причина была не только в поведении нападающего на поле. Соболев регулярно нарушает дисциплину и демонстративно плюет на порядки, которые установил Гильермо. В нашем случае, речь идет об игноре общекомандных завтраков», - телеграфировал Карпов около полудня в среду.
Ближе к вечеру издание Metaratings подлило масла в огонь, сообщив новые сенсационные подробности противостояния Александра с Гильермо.
«По информации источника, напряжение в отношениях между нападающим и тренером длится около двух месяцев. Есть несколько причин данного конфликта — Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а Александр не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определил главный тренер, а также положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав команды в последних матчах. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт», - поведали журналисты.
ШПАК, ДЕЛЬФИН И ОПГ
На фоне этих новостей болельщики стали соревноваться в остроумии, сойдясь во мнении, что «Дельфин попутал берега».
«Два глубинных обитателя лавки хотят раскачать лодку», - предположил topdispatcher, а bolt02 высказал мнение, что «буратино с любителем хинкали» создали ОПГ.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сначала попытался пошутить на тему: «Зачем Абаскаль пригласил Соболева на завтрак», однако вскоре «голос биатлона» стал серьезнее.
«Если Соболев тренера не сожрет, то "Спартак" дальше продолжит идти дорогой Леонида Слуцкого – с Абаскалем в Первую лигу. Если команда займет сторону Соболева и дружно не будет являться на командный ужин или завтрак, то руководству предстоит выбирать: или вся команда, или тренер. Если игроки все вместе съедят испанца, значит, тренером будет Станислав Черчесов, у которого не забалуешь. А если тренером будет Александр Мостовой, то я Соболеву и Джикии вообще не позавидую, потому что Александр – "Аз есмь Царь". Представляете, приходит Мостовой к Соболеву и говорит: "Ты чьих будешь»?" И пусть Соболев докажет, что он родственник Шпака», – расписал картину будущего Губерниев в интервью «Матч ТВ».
Пресс-служба ЦСКА уже успела подколоть исторических соперников, опубликовав пост по мотивам красно-белой истории. Фото игроков красно-синих подписаны словами: «Хороший завтрак – залог успешной тренировки». Правда некоторые болельщики армейцев сочли такую иронию «дичью».
До Соболева в эпицентре гнева был его партнер по «Спартаку» Георгий Джикия, проваливший «безобразный матч» России с Кенией (2:2), состоявшийся 16 октября.
В преддверии той игры известный тренер Леонид Слуцкий, прославившийся скандальными перформансами с Артемом Дзюбой, обвинил тренера «Спартака» в попытке «зачехлить» Джикию.
«На мой взгляд, Бабич (защитник Срджан Бабич – прим. НСН) приобретался изначально вместо Джикии. Это был план Абаскаля. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевиднейший факт. Покупкой Бабича он чехлит Джикию. Справедливо или несправедливо — это уже другая история. Но Абаскаль решил вот так», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Прозвище Дельфин Соболев получил за частую симуляцию нарушений правил так называемыми «нырками». Кроме того, в середине мая Соболев стал одним из главных антигероев дерби между «Спартаком» и ЦСКА. После нарушения правил против бразильца Виллиана Роши, россиянин схватился за свое мужское достоинство и сделал характерное движение в сторону соперника. Этот момент смаковали телевизионщики, а болельщики с экспертами сочли аморальным.
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