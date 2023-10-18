«Дельфин попутал берега!»: В «Спартаке» разразился скандал из-за Соболева

МЯСНОЙ КАРП И ИГНОР ЗАВТРАКОВ

Сенсационная ничья России с Кенией (2:2) недолго занимала умы болельщиков и экспертов, поливавших грязью команду Валерия Карпина. Не прошло и двух дней, как пришли интересные новости из «Спартака».

Журналист Иван Карпов сообщил, что Абасакль отстранил Соболева от тренировок за неоднократное нарушение дисциплинарных правил. При этом футболист не пил и не курил, а посмел трижды пропустить командный завтрак.

«Мясной Карп докладывает из Тушино: после разгрома от Крыльев, когда Соболев получил необязательную ЖК и заработал дисквал на дерби с ЦСКА, Абаскаль наказал Дельфина. Испанец отстранил Александра от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Однако причина была не только в поведении нападающего на поле. Соболев регулярно нарушает дисциплину и демонстративно плюет на порядки, которые установил Гильермо. В нашем случае, речь идет об игноре общекомандных завтраков», - телеграфировал Карпов около полудня в среду.

Ближе к вечеру издание Metaratings подлило масла в огонь, сообщив новые сенсационные подробности противостояния Александра с Гильермо.

«По информации источника, напряжение в отношениях между нападающим и тренером длится около двух месяцев. Есть несколько причин данного конфликта — Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а Александр не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определил главный тренер, а также положением капитана красно-белых Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав команды в последних матчах. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт», - поведали журналисты.