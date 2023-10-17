Булыкин объяснил причину провала капитана «Спартака» в матче против Кении

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что защитник сборной России Георгий Джикия допустил результативную ошибку в матче против Кении из-за отсутствия игровой практики.

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Булыкин не считает ошибку капитана «Спартака» грубой, но из-за общего негативного фона ей придадут большое внимание.

«Он не выходит на поле в «Спартаке» в последних матчах, много времени потерял, поэтому допустил несколько ошибок, одна из которых оказалась грубой и привела к пропущенному голу», - сказал Булыкин.

Накануне сборная России по футболу ушла от поражения на 89-й минуте, сыграв вничью со сборной Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2, в составе россиян отличились Александр Соболев и Иван Обляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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