Булыкин объяснил причину провала капитана «Спартака» в матче против Кении
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что защитник сборной России Георгий Джикия допустил результативную ошибку в матче против Кении из-за отсутствия игровой практики.
Булыкин не считает ошибку капитана «Спартака» грубой, но из-за общего негативного фона ей придадут большое внимание.
«Он не выходит на поле в «Спартаке» в последних матчах, много времени потерял, поэтому допустил несколько ошибок, одна из которых оказалась грубой и привела к пропущенному голу», - сказал Булыкин.
Накануне сборная России по футболу ушла от поражения на 89-й минуте, сыграв вничью со сборной Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2, в составе россиян отличились Александр Соболев и Иван Обляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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