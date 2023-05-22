«Аморальный клоун!»: В России обсуждают скандальный жест нападающего «Спартака» Соболева
Роша назвал Соболева «клоуном», Зарема предложила выпустить мерч, Генич вспомнил Медиалигу, а болельщики просят больше не сравнивать игрока с умными дельфинами.
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА превратилось из главного футбольного события выходных в скандал, вызванный непристойным жестом игрока красно-белых Александра Соболева. «Жертвой» Соболева стал игрок ЦСКА Виллиан Роша, который не только был оскорблен, но и внезапно получил красную карточку от судей.
В «Спартаке» обещают наказать футболиста, эксперты не скупятся в выражениях, а болельщики рекомендуют отправить Соболева к психиатру.
КЛОУНАДА ВМЕСТО УВАЖЕНИЯ
Воскресный матч между «Спартаком» и ЦСКА, являющийся главным дерби столицы из-за непримиримости фанатов, завершился победой красно-белых 2:1. Победу «Спартаку» принес спорный пенальти на последней минуте, при этом примерно за полчаса до конца игры при счете 1:1 произошел эпизод, шокировавший общественность.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев, нарушив правила против армейского бразильца ЦСКА Виллиана Роши, зачем-то схватился за свое мужское достоинство и сделал характерное движение в сторону соперника. Несмотря на всю скандальность, этот эпизод со всех ракурсов показали в прямом эфире игры по «Матч ТВ», а также в ее обзоре.
Роша возмутился, пошел разбираться с судьями, требуя посмотреть повтор, однако по непонятной причине тоже получил красную карточку, как и Соболев, после чего скандал начал раскручиваться с невероятной скоростью.
Главный тренер «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев не будет играть в команде, если такой случай повторится.
«Соболев будет наказан со стороны клуба. Если такое повторится, то человек не будет играть. Уважение — важно. Это не индивидуальный вид спорта. Нужно играть за команду и понимать, что ты представляешь команду, действовать на благо. Такое случилось второй раз. Если это будет повторяться, то не будет играть, а будет на скамейке», — пообещал Гильермо.
Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал дерби «огненным», признавшись, что не понял, за что арбитр Сергей Карасев удалил Рошу.
«По судейству сейчас есть вопросы. Я немного не понял ситуации с удалением. Коллеги разберутся. Могу только сказать, что такие ситуации не красят нашу лигу и футбол. Все понимаем, что это эмоции, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на телевизионном экране. Не совсем понял, за что удалили Рошу», - сказал глава РПЛ.
При этом, по данным СМИ, якобы раздобывших протокол игры, бразильца удалили за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».
Обиженный Роша назвал Соболева «клоуном» и рассказал свою версию событий.
«Соболев сделал неуважительный жест. Несмотря на то, что это дерби, должно быть уважение между игроками. Я обратил внимание бокового судьи, чтобы пошли и посмотрели этот жест на VAR. Не знаю, как он интерпретировал моё обращение к нему. Никогда не видел такого поведения игрока. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», - подчеркнул бразилец.
Сам Соболев пока не объяснил, с чем был связан его эротический эпатаж. Сразу после матча он написал в Telegram: «Москва красно-белая», однако, подумав примерно полтора часа, все-таки решил извиниться.
«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», - подчеркнул виновник торжества.
«НЕДОУМОК» И ДЕЛЬФИН
Поступок Соболева вызвал большой резонанс, при этом большинство экспертов возмутились его поведением.
Так, комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал поступок футболиста «аморальным», высказав мнение, что тот почувствовал вседозволенность, окунувшись в атмосферу Медиалиги, где скандалы, оскорбления и драки считаются нормой.
«Думаю, Соболеву надо дать дисквалификацию по максимуму – игр пять. Его поведение было аморальным. Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ. Он был главным тренером команды "Бей Беги", почувствовал вседозволенность Медиалиги и, как мне кажется, перенёс это на футбольное поле», - сказал Генич.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что у Соболева «детство играет в одном месте», экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала футболиста «недоумком», однако самый экзотический комментарий сделала супруга Федуна Зарема Салихова, с которой болельщики связывали многочисленные «цирковые события» в жизни «Спартака».
«Предлагаю сделать мерч с этим эпизодом. И нужно показывать его перед всеми дерби и матчами с "Зенитом" как мотивационный заряд. Всей трибуной в адрес соперника», — посоветовала мудрая женщина.
Соболев ранее получил прозвище «дельфин» за нырки на поле и симуляцию. Теперь фанаты просят больше не сравнивать его с этими умными млекопитающими.
«Зря его дельфином зовут, по сравнению с этим игрочишкой , у дельфина просто мегамозг», - сравнил fo003.
stolet1954 высказал мнение, что футболист перенес на поле свои «привычки дворового авторитета», а 88702 предложил срочно лечить Соболева электричеством, указав, что футболист серьезно болен и не первый раз такое делает.
Теперь слово за Российским футбольным союзом. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил в понедельник утром, что Соболев и Роша вызваны на ближайшее заседание КДК, где рассмотрят «эпизод с жестом».
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