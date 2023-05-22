«Аморальный клоун!»: В России обсуждают скандальный жест нападающего «Спартака» Соболева

КЛОУНАДА ВМЕСТО УВАЖЕНИЯ

Воскресный матч между «Спартаком» и ЦСКА, являющийся главным дерби столицы из-за непримиримости фанатов, завершился победой красно-белых 2:1. Победу «Спартаку» принес спорный пенальти на последней минуте, при этом примерно за полчаса до конца игры при счете 1:1 произошел эпизод, шокировавший общественность.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, нарушив правила против армейского бразильца ЦСКА Виллиана Роши, зачем-то схватился за свое мужское достоинство и сделал характерное движение в сторону соперника. Несмотря на всю скандальность, этот эпизод со всех ракурсов показали в прямом эфире игры по «Матч ТВ», а также в ее обзоре.

Роша возмутился, пошел разбираться с судьями, требуя посмотреть повтор, однако по непонятной причине тоже получил красную карточку, как и Соболев, после чего скандал начал раскручиваться с невероятной скоростью.

Главный тренер «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев не будет играть в команде, если такой случай повторится.

«Соболев будет наказан со стороны клуба. Если такое повторится, то человек не будет играть. Уважение — важно. Это не индивидуальный вид спорта. Нужно играть за команду и понимать, что ты представляешь команду, действовать на благо. Такое случилось второй раз. Если это будет повторяться, то не будет играть, а будет на скамейке», — пообещал Гильермо.

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал дерби «огненным», признавшись, что не понял, за что арбитр Сергей Карасев удалил Рошу.

«По судейству сейчас есть вопросы. Я немного не понял ситуации с удалением. Коллеги разберутся. Могу только сказать, что такие ситуации не красят нашу лигу и футбол. Все понимаем, что это эмоции, но таких жестов не должно быть ни на поле, ни на телевизионном экране. Не совсем понял, за что удалили Рошу», - сказал глава РПЛ.

При этом, по данным СМИ, якобы раздобывших протокол игры, бразильца удалили за «непристойный жест в направлении трибуны и ассистента».

Обиженный Роша назвал Соболева «клоуном» и рассказал свою версию событий.

«Соболев сделал неуважительный жест. Несмотря на то, что это дерби, должно быть уважение между игроками. Я обратил внимание бокового судьи, чтобы пошли и посмотрели этот жест на VAR. Не знаю, как он интерпретировал моё обращение к нему. Никогда не видел такого поведения игрока. Для меня он клоун. Надо уважать не меня, а женщин, которые пришли на стадион», - подчеркнул бразилец.

Сам Соболев пока не объяснил, с чем был связан его эротический эпатаж. Сразу после матча он написал в Telegram: «Москва красно-белая», однако, подумав примерно полтора часа, все-таки решил извиниться.

«Я приношу свои извинения перед всеми, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», - подчеркнул виновник торжества.