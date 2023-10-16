Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Кенией

Сборная России по футболу в понедельник провела товарищеский матч с командой Кении.

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Встреча прошла в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на восьмой минуте открыл Александр Соболев. Спустя восемь минут ответный мяч забил Антони Агай. На 37-й минуте Джума Чока вывел команду Кении вперед.

Под конец матча россияне сравняли счет. Гол на 89-й минуте забил Иван Обляков.

Сборная России 12 октября одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: @TeamRussia
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