Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Кенией
16 октября 202321:17
Сборная России по футболу в понедельник провела товарищеский матч с командой Кении.
Встреча прошла в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:2.
Счет в матче на восьмой минуте открыл Александр Соболев. Спустя восемь минут ответный мяч забил Антони Агай. На 37-й минуте Джума Чока вывел команду Кении вперед.
Под конец матча россияне сравняли счет. Гол на 89-й минуте забил Иван Обляков.
Сборная России 12 октября одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минтруда заявил об отсутствии в РФ пенсий ниже прожиточного минимума
- Сборная России по футболу ушла от поражения в матче с Кенией
- Под завалами зданий в секторе Газа могут находиться тысячи человек
- В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста «Кордовы»
- Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка
- Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов
- Россиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности
- WSJ: США готовятся перебросить на Ближний Восток 2 тысячи солдат
- Израильские СМИ сообщили о разговоре Путина и Нетаньяху
- «Именное дерево»: The Hatters поедут озеленять Крым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru