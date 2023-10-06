«Черчесов не лучше!»: Червиченко защитил от хейта тренера «Спартака»
Испанец Абаскаль не уступает Черчесову, Карпин не побежит в «Спартак» из «Ростова», при этом любого тренера красно-белых ждет «народная отставка», сказал в эфире НСН Андрей Червиченко.
«Спартак» не проиграет в ближайшем дерби ЦСКА, а разговоры о смене испанского тренера на бывшего главного тренера сборной Станислава Черчесова или действующего наставника национальной команды Валерия Карпина являются бредом, заявил в интервью НСН бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.
По мнению экспертов, судьба тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля повисла на волоске после поражений от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). 8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, соперничество этих клубов и их фанатов является самым принципиальным в Москве.
«Абаскаля ждет незавидная судьба, хотя, на мой взгляд, это не самый плохой тренер, который был у "Спартака". Не знаю, кем можно его в "Спартаке" заменить. Сейчас все говорят о Черчесове, но этот выбор не лучше, чем Абаскаль. Всякие другие бредовые идеи о том, что Ивич из "Краснодара" вдруг быстро соберется и переедет, или Карпин из "Ростова", - с чего вдруг они должны подрываться, бросать свои команды и ехать в "Спартак"? Сегодня это не та команда, куда несутся работать, сжигая мосты. Все понимают, что эта работа максимум на два года. Первый год ты звезда, в середине полгода тебя носят на руках, еще через полгода ты ***, а следующие полгода ты конченый и, как сейчас, вся страна тебя отправляет в отставку», - сказал Червиченко.
При этом он усомнился, что «Спартак» проиграет ЦСКА.
«Мне кажется, что "Спартак" не проиграет, команда сыграет от противного: когда все думают, что все, уже "приехали", они как птица Феникс взяли, отряхнулись и победили. Такое бывает довольно-таки часто», - пояснил собеседник НСН.
Певец и композитор Юрий Лоза ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае неудачи в дерби с ЦСКА «Спартак» уволит Абаскаля. Он рекомендовал руководству красно-белых выбрать нового тренера из числа бывших воспитанников Олега Романцева и высказал мнение, что итальянец Массимо Каррера сделал «Спартак» чемпионом страны в 2017 году «на багаже» Дмитрия Аленичева.
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