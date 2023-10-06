«Черчесов не лучше!»: Червиченко защитил от хейта тренера «Спартака»

«Спартак» не проиграет в ближайшем дерби ЦСКА, а разговоры о смене испанского тренера на бывшего главного тренера сборной Станислава Черчесова или действующего наставника национальной команды Валерия Карпина являются бредом, заявил в интервью НСН бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

По мнению экспертов, судьба тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля повисла на волоске после поражений от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). 8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, соперничество этих клубов и их фанатов является самым принципиальным в Москве.