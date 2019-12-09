Глава Минспорта: Ответственность несу, но все делал правильно

Колобков, в частности, подчеркнул, что он готов повторить все свои действия в деле борьбы с допингом в стране, так как считает свои действия правильными, сообщает РИА Новости.

«Если бы была возможность отмотать пленку назад, все было сделано правильно», - заявил он.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно отстранил Россию от Олимпиад и чемпионатов мира. Также страна не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

«Чистые» российские спортсмены смогут принимать участие в турнирах под нейтральным флагом.

