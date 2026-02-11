«С 1 января мы вступили в уникальный эксперимент, теперь наши выпускники будут получать дипломы о высшем образовании. Поэтому, естественно, что в процессе входа в эту программу Рособрнадзор решил проверить локальные нормативные акты Академии. Задача была не только в том, чтобы все документы были в наличии (а поверьте, что в Академии с этим все в порядке), но и чтобы их легко было найти на сайте. Мы приняли к сведению затруднения, которые испытали работники Рособрнадзора при поиске документов. Дело в том, что каждый год их принимается несколько десятков или даже сотен, к сожалению, это проблемы бюрократии. На сегодняшний день мы уже упростили поиск», - объяснил он.

При этом Цискаридзе подчеркнул, что Академия решает важные вопросы в сфере балетного образования и выпускает квалифицированных специалистов.

«Я убежден, что приведение образования в сфере балета к высшему образованию, это устранение столетней несправедливости. На это и нацелена наша экспериментальная программа, обеспечивающая модернизацию и инновационное развитие балетного образования. Квалификация по направлениям «Искусство балета» и «Хореографическое исполнительство» - это, прежде всего, работа на сцене и исполняемые роли. А в этом Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой является ведущим вузом нашей страны», - заключил собеседник НСН.

Николай Цискаридзе возглавляет Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой с 28 октября 2013 года, когда он был назначен исполняющим обязанности ректора. В октябре 2014 года он был официально избран ректором, и впоследствии неоднократно переизбирался на эту должность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

