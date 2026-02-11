В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка
США - крупнейший источник хаоса для ядерного порядка в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Вашингтон искажает и очерняет ядерную политику Пекина. По сути это политическая манипуляция с американской стороны для достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности США за ядерное разоружение, пишет RT.
«США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», - указал Линь Цзянь.
Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Россией по новому договору по ограничению ядерных арсеналов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Таких не берут в космонавты: Сколько кандидатов попадает на орбиту
- Telegram продвинутый: Почему бизнес не будет спешить «вливать» деньги в MAX
- «Кинопоиск», «Иви» и Wink оштрафовали на 9,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ
- Бывшие заводы Toyota и Volkswagen в России планируют запустить в 2026 году
- В России стало снижаться число людей с тремя и более кредитами
- «Ему порекомендовали»: В Госдуме объяснили отречение Богомолова от Школы-студии МХАТ
- Кабала или спасение? Сенатор призвал полностью запретить микрофинансовые организаторы
- «Столетняя несправедливость»: Цискаридзе ответил на претензии Рособрнадзора к его Академии
- У берегов Хабаровского края произошло землетрясение магнитудой 6
- В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru