В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка

США - крупнейший источник хаоса для ядерного порядка в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон искажает и очерняет ядерную политику Пекина. По сути это политическая манипуляция с американской стороны для достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности США за ядерное разоружение, пишет RT.

«США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности», - указал Линь Цзянь.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Россией по новому договору по ограничению ядерных арсеналов.

