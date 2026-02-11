«Потом прибегают»: Автосервисы оценили попытки россиян сэкономить на ремонте

Юрий Валько заявил НСН, что продажи инструментов для ремонта авто подросли в регионах, где у людей есть возможности для ремонта автомобиля в своих помещениях.

У автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи. Об этом НСН рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

В России водители все чаще берут на себя уход за своими машинами, предпочитая экономить на услугах автосервисов и детейлинг-центров, пишет журнал Quto.ru со ссылкой на исследование агентства «Автостат» и «ВсеИнструменты.ру». Отмечается, что в прошлом году россияне потратили на инструменты для ремонта авто порядка 4,0 млрд рублей. Валько раскрыл, насколько снизился спрос на услуги автосервисов.

«Спрос в автосервисах, безусловно, снизился по тем клиентам, которые могут организовывать ремонт самостоятельно в своих гаражах или коворкингах, то есть автосервисах самообслуживания: приехал, взял на час и отремонтировал автомобиль. Продажи инструмента, наверное, подросли по небольшим городам и там, где есть возможности ремонта в своих помещениях. Вот на этих станциях, где есть самообслуживание, там обычно предоставляют и рабочее место, и инструмент. Но бывает, конечно, что владелец автомобиля сам покупает инструмент», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, конечно, находятся и те водители, кто потом страдает от своего желания сэкономить.

«Есть автовладельцы, которые интересуются, а интернет позволяет сегодня получить достаточно глубокую информацию по ремонту автомобиля. Поэтому те, кто готов идти в этом направлении, идут и экономят деньги. Но, конечно, кто-то потом прибегает в автосервисы, приносит что-то разобранное в мешке со словами: «Помогите, сделайте». Это было, есть и будет. Люди, которые уверены в своих силах, будут сами лезть, вредить, потом обращаться к специалистам», - уточнил Валько.

При этом он отметил, что проблем с поставкой запчастей у автосервисов сейчас практически нет.

«Частный малый бизнес всегда найдет способ решить проблему. Сложности с поставкой автозапчастей существуют, но они решаемые. Особенно они были три года назад, но сейчас время ушло, и автосервисы приспособились, нашли поставщиков», - подытожил он.

