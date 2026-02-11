У берегов Хабаровского края произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали на севере Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмическую станцию «Южно-Сахалинск» филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли у побережья региона в Охотском море в 17:29 (09:29 мск).

Сейсмособытие зарегистрировали в 229 км к юго-востоку от поселка Охотск и в 300 км к юго-западу от Магадана. Очаг залегал на глубине 30 км.

Ранее в Краснодарском крае неподалеку от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеХабаровский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры