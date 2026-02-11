Глава Минтруда назвал сварщиков и инженеров самыми востребованными профессиями

Российский рынок труда демонстрирует высокую потребность в том числе в специалистах рабочих профессий. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.

Как отметил глава Минтруда, власти определили направления, которые сегодня являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми.

«Это сварщики, это геологоразведка… инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением. – НСН)», - заявил Котяков.

По словам министра, его ведомство и образовательный блок совместно работают над тем, чтобы подготовка кадров отвечала запросам рынка труда.

Между тем сервис hh.ru определил, что в январе вакансия сварщика стала одной из самых высокооплачиваемых, медиана предлагаемых зарплат в таких вакансиях составила 267 300 рублей.

