В Центре Блохина сообщили, когда онковакцину введут в широкую клиническую практику

Персонализированную онковакцину внедрят в широкую клиническую практику после клинических испытаний и подтверждения эффективности препарата. Об этом сообщает RT со ссылкой на НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Гинцбург: Первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы

«В широкую клиническую практику... мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода», - отметили в центре.

Ранее Минздрав разрешил применение произведенного НМИЦ препарата для терапии меланомы.

ФОТО: РИА Новости
