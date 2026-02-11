В Центре Блохина сообщили, когда онковакцину введут в широкую клиническую практику
11 февраля 202610:53
Персонализированную онковакцину внедрят в широкую клиническую практику после клинических испытаний и подтверждения эффективности препарата. Об этом сообщает RT со ссылкой на НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
«В широкую клиническую практику... мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода», - отметили в центре.
Ранее Минздрав разрешил применение произведенного НМИЦ препарата для терапии меланомы.
