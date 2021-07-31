«Мы уже девчонки с опытом». Бобровникова о выходе в четвертьфинал ОИ-2020

«Они перестроились на защиту 5-1. У них очень хорошая передняя, на быстрых ногах и любит перехватывать. И это нас чуть-чуть выбило. Мы действовали слишком просто в наших комбинациях, не смотрели на ворота. Хотели сыграть до верного, но не атаковали и за счет этого они начали делать перехваты», - считает гандболистка.

По словам Бобровниковой, осознание победы пришло к россиянкам не сразу.

«Все произошло на последних секундах. Вроде они перехватывают, но Седа (Анна Седойкина, вратарь – прим. НСН) отбивает, потом мы не забиваем, в защите отстаиваем, Макеша падает, перехватывает – и все! Не было такого момента, что вау, вау – мы выиграли. Там вообще ничего непонятно было!» - поделилась эмоциями Бобровникова.

Российская команда не расплещет эмоций перед игрой с Испанией и хорошо к ней подготовится, убеждена российская спортсменка.

«У них свой стиль гандбола, играют много один в один, хорошо доводят мяч до краев. Мы знаем их, много с ними играли. Это не так как с Бразилией, с которой мы десять лет назад играли. Думаю, сейчас поликуем и начнем к Испании готовиться. Мы уже девчонки с опытом. Также играем чемпионаты мира, Европы. Один день - эмоции, на следующий - тренировка и потом опять игра», - рассказала гандболистка.

Ранее вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов раскрыл Telegram-каналу «Радиоточка НСН» команды, с которым нежелательно соперничать российским гандболисткам.

Напомним, специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

