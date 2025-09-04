Греф заявил о технической стагнации экономики России
Охлаждение экономики продолжается в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Грефа, второй квартал года можно рассматривать как техническую стагнацию.
«И июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам и, конечно, один из важных факторов - это ставка», - указал глава Сбербанка.
Он добавил, что необходимо выйти из «управляемого охлаждения», чтобы это не превратилось в стагнацию экономики, так как потом «заводить» ее будет значительно сложнее.
Как отметил Греф, макроэкономические параметры свидетельствуют о необходимости быть предельно внимательными, учитывать совокупный набор поступающих данных, вовремя корректировать экономическую политику. Глава Сбербанка выразил надежду, что Банк России не допустит перехода в рецессию.
Ранее Герман Греф заявлял, что российская экономика «стала резко тормозить», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского
- Мазаев рассказал, на кого направлен запрет на пропаганду наркотиков в песнях
- Греф заявил о технической стагнации экономики России
- В России рентабельных запасов нефти хватит на 25 лет
- Над территорией России уничтожили 46 украинских беспилотников
- В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера
- Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru