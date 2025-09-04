Греф заявил о технической стагнации экономики России

Охлаждение экономики продолжается в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Грефа, второй квартал года можно рассматривать как техническую стагнацию.

«И июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам и, конечно, один из важных факторов - это ставка», - указал глава Сбербанка.

Он добавил, что необходимо выйти из «управляемого охлаждения», чтобы это не превратилось в стагнацию экономики, так как потом «заводить» ее будет значительно сложнее.

Как отметил Греф, макроэкономические параметры свидетельствуют о необходимости быть предельно внимательными, учитывать совокупный набор поступающих данных, вовремя корректировать экономическую политику. Глава Сбербанка выразил надежду, что Банк России не допустит перехода в рецессию.

Ранее Герман Греф заявлял, что российская экономика «стала резко тормозить», пишет Ura.ru.

