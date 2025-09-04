Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика
Российский президент Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, незадолго до визита президента в КНР мама привезла маленького сына с онкологией. При этом лечение китайских врачей не помогало, ребенку становилось хуже. Китайские специалисты сказали, что ребенка нужно вернуть в Россию. Женщина обратилась в российское посольство.
Посол доложил о ситуации Путину, который дал команду главе Минздрава Михаилу Мурашко. Министр вызвал двух врачей, стабилизировавших состояние ребенка. Мальчик отправится домой с матерью бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивал визит президента РФ в Китай.
Напомним, после Китая Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
