Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика

Российский президент Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, незадолго до визита президента в КНР мама привезла маленького сына с онкологией. При этом лечение китайских врачей не помогало, ребенку становилось хуже. Китайские специалисты сказали, что ребенка нужно вернуть в Россию. Женщина обратилась в российское посольство.

Посол доложил о ситуации Путину, который дал команду главе Минздрава Михаилу Мурашко. Министр вызвал двух врачей, стабилизировавших состояние ребенка. Мальчик отправится домой с матерью бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивал визит президента РФ в Китай.

Напомним, после Китая Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

