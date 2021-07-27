Лидер группы «Громыка» раскрыл секрет российских гандболисток

Максим Валерьевич : «Одна из насущных проблем современного спорта, это воспитание вежливых спортсменов. В наше время на спортивных состязаниях любого уровня мы видим одно и то же – никто не хочет никому уступать, все толкаются, бегают туда-сюда. То что российские гандболистки оказались вежливее своих шведских коллег и уступили им, говорит, прежде всего, о преимуществе отечественной системы воспитания, основанной на лучших образцах великой русской литературы», - пояснил артист Радиоточке НСН.

