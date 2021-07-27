Лидер группы «Громыка» раскрыл секрет российских гандболисток
Лидер группы «Громыка» Максим Валерьевич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Якутии тушить пожары помогает вызывающий дожди самолет
Самолет АН-26 «Авиалесоохраны», который способен вызывать дождь, зарекомендовал себя при тушении лесных пожаров в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
Максим Валерьевич : «Молодцы! Немножко шаманизма должно быть в Якутии. И мне кажется, не только в Якутии должен использоваться данный самолет, но и по всей России. Особенно, если на дворе такое лето, как в этом году», - отметил музыкант.
Российские гандболистки уступили шведкам на Олимпиаде
Женская сборная России проиграла Швеции со счётом 24:36 на олимпийском турнире по гандболу. До этого россиянки сыграли вничью с командой из Бразилии (24:24). Таким образом, они набрали одно очко и на данный момент занимают четвертое место в группе B.
Максим Валерьевич : «Одна из насущных проблем современного спорта, это воспитание вежливых спортсменов. В наше время на спортивных состязаниях любого уровня мы видим одно и то же – никто не хочет никому уступать, все толкаются, бегают туда-сюда. То что российские гандболистки оказались вежливее своих шведских коллег и уступили им, говорит, прежде всего, о преимуществе отечественной системы воспитания, основанной на лучших образцах великой русской литературы», - пояснил артист Радиоточке НСН.
Самыми подешевевшими за год продуктами стали лимон и чеснок
Росстат обнародовал список из самых подешевевших в России продуктов питания. Ими оказались лимоны, лайм и чеснок. Так, средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на 30 процентов до 131,9 руб.
Максим Валерьевич : «Видимо, менеджеры по продаже данных культур поняли, что профилактическое лечение от коронавируса не помогает, соответственно цены упали. Конечно, может быть и такая ситуация, что уменьшилось количество вампиров», - предположил он.
В Москве разрешили проводить по QR-кодам концерты и кинопоказы без ограничений
Таким образом, при введении соответствующих проверок будет разрешена стопроцентная заполняемость кинотеатров, театров, концертных и выставочных залов. При этом посетители смогут находиться в помещениях без масок и перчаток.
Максим Валерьевич : «Замечательная новость! Хотелось бы, конечно, чтобы не только в Москве это происходило, но и в регионах. Ждем всех желающих на наших концертах и фестивальных выступлениях группы "Громыка"», - пригласил лидер коллектива.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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